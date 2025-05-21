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"Хартия": РФ накапливает войска вблизи границы с Харьковской областью

Анастасия ПроцСреда, 21 мая 2025, 14:02
Хартия: РФ накапливает войска вблизи границы с Харьковской областью
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска наращивают личный состав вблизи государственной границы на Харьковском направлении, что может свидетельствовать о подготовке к новой фазе активных штурмовых действий.

Источник: начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия. В целом, у них ничего не получается. Нужно иметь наблюдение на всех опасных направлениях подхода к нашему переднему краю.

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Накопление личного состава есть ближе к государственной границе, то есть есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак".

Детали: По словам военного, россияне применяют комбинированный принцип передвижения: артиллерию, беспилотные системы, тяжелую технику.

"В то же время заведение пехоты: то есть на одном направлении отвлекают внимание, на другом  идет продвижение",–  добавил он.

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Отдельно начальник штаба отметил увеличение применения дронов на оптоволокне. Эти беспилотники трудно обнаружить и подавить средствами радиоэлектронной борьбы, а их дальность полета может достигать 15-30 километров.

Прямая речь: "Это очень болезненный вопрос. Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов - мы не можем их обнаружить РЭБами и подавить. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть".

Харьковская областьроссийско-украинская война
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