Туск заявив про підозрілі маневри судна РФ біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 21 травня, що російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію. Польські військові втрутилися в інцидент.

Джерело: Туск у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Туска, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

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Він зазначив, що польські військові втрутилися в інцидент й російське судно відпливло до одного з російських портів.

Передісторія: