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Туск заявив про підозрілі маневри судна РФ біля енергокабелю між Польщею та Швецією

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 21 травня 2025, 14:30
Туск заявив про підозрілі маневри судна РФ біля енергокабелю між Польщею та Швецією
ілюстративне фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 21 травня, що російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію. Польські військові втрутилися в інцидент.

Джерело: Туск у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Туска, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.

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Він зазначив, що польські військові втрутилися в інцидент й російське судно відпливло до одного з російських портів.

Передісторія:

  • Кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.
  • За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.
  • Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.
  • Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".

ПольщаШвеціяРосіяфлот
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