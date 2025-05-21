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Туск заявил о подозрительных маневрах судна РФ возле энергокабеля между Польшей и Швецией

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 21 мая 2025, 14:30
Туск заявил о подозрительных маневрах судна РФ возле энергокабеля между Польшей и Швецией
иллюстративное фото: Getty images

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 21 мая, что российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию. Польские военные вмешались в инцидент.

Источник: Туск в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Туска, российское судно из "теневого флота", подпадающее под санкции, осуществило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

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Он отметил, что польские военные вмешались в инцидент и российское судно отплыло в один из российских портов.

Предыстория:

  • Несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит "теневому флоту" РФ.
  • По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.
  • Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.
  • Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, чтоРоссия готова защищать свой "теневой флот".

ПольшаШвецияРосcияфлот
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