Туск заявил о подозрительных маневрах судна РФ возле энергокабеля между Польшей и Швецией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 21 мая, что российское судно "теневого флота" совершило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию. Польские военные вмешались в инцидент.

Источник: Туск в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Туска, российское судно из "теневого флота", подпадающее под санкции, осуществило "подозрительные маневры" вблизи кабеля электропередачи, соединяющего Польшу и Швецию.

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Он отметил, что польские военные вмешались в инцидент и российское судно отплыло в один из российских портов.

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