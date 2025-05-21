ПС показали нічне полювання на "Шахед" винищувачем МіГ-29

Повітряні сили показали, як вночі український льотчик Yellowtail на МіГ-29 вражає російський дрон "Шахед".

Джерело: повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Нічна бойова робота льотчика Yellowtail. На відео з борта винищувача МіГ-29 - знищення ворожого ударного дрона типу "Шахед" під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурним об’єктам".

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Деталі: В повітряних силах розповіли, що Yellowtail – це льотчик бригади тактичної авіації Повітряне командування "Захід" і на його бойовому рахунку більше сотні бойових вильотів.

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