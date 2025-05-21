ВС показали ночную охоту на "Шахед" истребителем МиГ-29
Среда, 21 мая 2025, 16:55
Воздушные силы показали, как ночью украинский летчик Yellowtail на МиГ-29 поражает российский дрон "Шахед".
Источник: сообщение командования Воздушных сил ВСУ
Дословно: "Ночная боевая работа летчика Yellowtail. На видео с борта истребителя МиГ-29 - уничтожение вражеского ударного дрона типа "Шахед" во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктурным объектам".
Реклама:
Детали: В воздушных силах рассказали, что Yellowtail – это летчик бригады тактической авиации Воздушное командование "Запад" и на его боевом счету более сотни боевых вылетов.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 21 мая (с 00.30 21 мая) противник атаковал 76-ю ударными БпЛА - из них удалось сбить 22, еще 41 признаны "локационно потерянными".