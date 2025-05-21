ВС показали ночную охоту на "Шахед" истребителем МиГ-29

Воздушные силы показали, как ночью украинский летчик Yellowtail на МиГ-29 поражает российский дрон "Шахед".

Источник: сообщение командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Ночная боевая работа летчика Yellowtail. На видео с борта истребителя МиГ-29 - уничтожение вражеского ударного дрона типа "Шахед" во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктурным объектам".

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Детали: В воздушных силах рассказали, что Yellowtail – это летчик бригады тактической авиации Воздушное командование "Запад" и на его боевом счету более сотни боевых вылетов.

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