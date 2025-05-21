Росія вдарила КАБами та РСЗВ по Куп’янщині: є загиблий і постраждалі

21 травня російські війська завдали серії ударів по Куп’янську та селищу Куп'янськ-Вузловий Харківської області, застосувавши керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Джерело: ДСНС, Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, поліція Харківської області

Деталі: Зазначається, що у селищі Куп’янськ-Вузловий окупанти керованою авіабомбою влучили у триповерховий житловий будинок. Внаслідок цього повністю зруйновано один з під’їздів, пошкоджено сусідні багатоповерхівки та приватні оселі.

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фото: ДСНС

За даними ДСНС, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

У самому місті Куп’янськ також зафіксовано влучання. Там сталися пожежі у житловому будинку, господарській споруді, гаражі та дровнику. Постраждали щонайменше троє жінок - віком 72, 69 та 55 років.

фото: ДСНС

До ліквідації наслідків обстрілів залучали три відділення ДСНС і медичний розрахунок. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів. Також на місці подій працюють слідчі та криміналісти поліції, які документують наслідки атаки.