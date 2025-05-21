Россия ударила КАБами и РСЗО по Купянщине: есть погибший и пострадавшие

21 мая российские войска нанесли серии ударов по Купянску и поселку Купянск-Узловой Харьковской области, применив управляемые авиабомбы и реактивные системы залпового огня. В результате обстрелов погиб один человек, еще семеро пострадали.

Источник: ГСЧС, Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, полиция Харьковской области

Детали: Отмечается, что в поселке Купянск-Узловой оккупанты управляемой авиабомбой попали в трехэтажный жилой дом. В результате полностью разрушен один из подъездов, повреждены соседние многоэтажки и частные дома.

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фото: ГСЧС

По данным ГСЧС, один человек погиб, еще четверо пострадали.

В самом городе Купянск также зафиксировано попадание. Там произошли пожары в жилом доме, хозяйственной постройке, гараже и дровнике. Пострадали по меньшей мере три женщины - в возрасте 72, 69 и 55 лет.

фото: ГСЧС

К ликвидации последствий обстрелов привлекали три отделения ГСЧС и медицинский расчет. Спасатели работали под угрозой повторных ударов. Также на месте событий работают следователи и криминалисты полиции, которые документируют последствия атаки.