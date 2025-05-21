Росіяни скинули вибухівку на ферму на Чернігівщині: загинув чоловік

Росіяни вдень скинули вибухівку на ферму поблизу Семенівки, що на півночі Чернігівської області, в результаті чого загинув цивільний чоловік.

Джерело: керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Дослівно: "Семенівщина. Сьогодні (21 травня – ред.) росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму.

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Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі. Мої співчуття рідним".

Деталі: Також він повідомив, що пізніше з артилерії росіяни атакували околиці самої Семенівки, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв.