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Росіяни скинули вибухівку на ферму на Чернігівщині: загинув чоловік

Олександр ШумілінСереда, 21 травня 2025, 18:49
Росіяни скинули вибухівку на ферму на Чернігівщині: загинув чоловік
Фото: Чернігівська ОВА

Росіяни вдень скинули вибухівку на ферму поблизу Семенівки, що на півночі Чернігівської області, в результаті чого загинув цивільний чоловік.

Джерело: керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус

Дослівно: "Семенівщина. Сьогодні (21 травня – ред.) росіяни атакували одне із сіл громади. Скинули вибухівку з безпілотника на ферму.

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Внаслідок обстрілу 28-річний цивільний чоловік загинув. Він працював на фермі. Мої співчуття рідним".

Деталі: Також він повідомив, що пізніше з артилерії росіяни атакували околиці самої Семенівки, що призвело до руйнувань, але обійшлося без жертв.

Чернігівська областьвійнабезпілотники
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