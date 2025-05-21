Россияне сбросили взрывчатку на ферму на Черниговщине: погиб мужчина
Среда, 21 мая 2025, 18:49
Россияне днем сбросили взрывчатку на ферму вблизи Семеновки, что на севере Черниговской области, в результате чего погиб гражданский мужчина.
Источник: руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус
Дословно: "Семеновщина. Сегодня (21 мая - ред.) россияне атаковали одно из сел общины. Сбросили взрывчатку с беспилотника на ферму.
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В результате обстрела 28-летний гражданский мужчина погиб. Он работал на ферме. Мои соболезнования родным".
Детали: Также он сообщил, что позже из артиллерии россияне атаковали окрестности самой Семеновки, что привело к разрушениям, но обошлось без жертв.