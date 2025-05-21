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Держсекретар США не захотів називати Путіна воєнним злочинцем

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 19:41
Держсекретар США не захотів називати Путіна воєнним злочинцем
Рубіо. Фото - getty images

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати лідера Кремля Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Джерело: про це він сказав під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час запитань у Рубіо стався напружений обмін думками з конгресменом-демократом Білом Кітінгом, який спочатку запитав Рубіо, чи є Росія агресором у війні?

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"Так, Росія вторглась в Україну. Вони вторглися, так", – сказав держсекретар.

Потім законодавець захотів почути відповідь, чи є Путін воєнним злочинцем.

"Якщо подивитися на те, що трапилося там, ми з певністю можемо охарактеризувати це як воєнні злочини, але ми маємо на меті завершити війну", – ухильно відповів держсекретар.

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Тоді Кітінг повторив запитання.

"Ми не можемо завершити війну без того, щоб говорити з паном Путіним?" – конгресмен його перебив і попросив знову відповісти на просте питання, чи є Путін, з яким США ведуть перемовини, воєнним злочинцем.

"Я намагаюся відповісти на ваше питання. Були скоєні воєнні злочини. В цьому нема сумнівів. Хто відповідальний за них? Буде час і місце для цієї відповідальності. Але саме зараз завдання полягає в тому, щоб завершити війну", – заявив Рубіо.

Потім Кітінг ще декілька разів повторив своє запитання, але прямої відповіді так і не отримав.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент погодився, коли 7 травня його запитали, чи вважає він лідера Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем.

ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати нібито виступили проти включення у заяву "Групи семи" обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв’язаної Росією війни. 

СШАПутін
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