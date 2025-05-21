Госсекретарь США не захотел называть Путина военным преступником

Госсекретарь США Марко Рубио отказался назвать лидера Кремля Владимира Путина военным преступником.

Источник: об этом он сказал во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, сообщает "Европейская правда"

Детали: Во время вопросов к Рубио произошел напряженный обмен мнениями с конгрессменом-демократом Билом Китингом, который сначала спросил Рубио, является ли Россия агрессором в войне?

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"Да, Россия вторглась в Украину. Они вторглись, да", – сказал госсекретарь.

Затем законодатель захотел услышать ответ, является ли Путин военным преступником.

"Если посмотреть на то, что произошло там, мы с уверенностью можем охарактеризовать это как военные преступления, но мы намерены завершить войну", – уклончиво ответил госсекретарь.

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Тогда Китинг повторил вопрос.

"Мы не можем завершить войну, не поговорив с господином Путиным?" – конгрессмен его перебил и попросил снова ответить на простой вопрос, является ли Путин, с которым США ведут переговоры, военным преступником.

"Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Были совершены военные преступления. В этом нет сомнений. Кто за них ответственен? Будет время и место для этой ответственности. Но именно сейчас задача состоит в том, чтобы завершить войну", – заявил Рубио.

Затем Китинг еще несколько раз повторил свой вопрос, но прямого ответа так и не получил.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент согласился, когда 7 мая его спросили, считает ли он лидера России Владимира Путина военным преступником.

СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы выступили против включения в заявление "Группы семи" обещания дальнейшей поддержки Украины и фразы о противоправности развязанной Россией войны.