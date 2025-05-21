Deepstate: Росіяни поширили фейк про вихід на кордон Дніпропетровщини, їх ліквідували
У соцмережах поширилось фото росіян, які начебто дійшли до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей, втім насправді росіяни сфотографувались на тлі українського пікапа.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, проєкт Deepstate
Деталі: У Deepstate повідомили, що російські блогери поширили фото й написали, що їхні війська начебто в районі Новомиколаївки.
Втім, як пишуть аналітики, пікап належить українським бійцям, які вночі заплутались в колючому дроті в районі населеного пункту Троїцьке, а зранку росіяни добігли туди й сфотографувались, а згодом були ліквідовані.
Спростував інформацію також голова Дніпропетровської ОВА.
Пряма мова Лисака: "Мережею шириться інформація, що, мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області.
Це – фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію".