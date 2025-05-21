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Deepstate: Росіяни поширили фейк про вихід на кордон Дніпропетровщини, їх ліквідували

Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 20:39
Deepstate: Росіяни поширили фейк про вихід на кордон Дніпропетровщини, їх ліквідували
На скріні, як пише Deepstate, ліквідований один із росіян, що робив фейкове фото

У соцмережах поширилось фото росіян, які начебто дійшли до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей, втім насправді росіяни сфотографувались на тлі українського пікапа.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, проєкт Deepstate

Деталі: У Deepstate повідомили, що російські блогери поширили фото й написали, що їхні війська начебто в районі Новомиколаївки.

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фото, яке поширили росіяни в соцмережах

Втім, як пишуть аналітики, пікап належить українським бійцям, які вночі заплутались в колючому дроті в районі населеного пункту Троїцьке, а зранку росіяни добігли туди й сфотографувались, а згодом були ліквідовані.

Спростував інформацію також голова Дніпропетровської ОВА.

Пряма мова Лисака: "Мережею шириться інформація, що, мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області.

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Це – фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію".

російсько-українська війнабойові дії
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