Deepstate: Россияне распространили фейк о выходе на границу Днепропетровщины, их ликвидировали
В соцсетях распространилось фото россиян, которые якобы дошли до административных границ Донецкой и Днепропетровской областей, впрочем на самом деле россияне сфотографировались на фоне украинского пикапа.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, проект Deepstate
Детали: В Deepstate сообщили, что российские блогеры распространили фото и написали, что их войска якобы в районе Новониколаевки.
Впрочем, как пишут аналитики, пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью запутались в колючей проволоке в районе населенного пункта Троицкое, а утром россияне добежали туда и сфотографировались, а затем были ликвидированы.
Опроверг информацию также председатель Днепропетровской ОВА.
Прямая речь Лысака: "В сети распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области.
Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию".