Deepstate: Россияне распространили фейк о выходе на границу Днепропетровщины, их ликвидировали

На скрине, как пишет Deepstate, ликвидирован один из россиян, который делал фейковое фото

В соцсетях распространилось фото россиян, которые якобы дошли до административных границ Донецкой и Днепропетровской областей, впрочем на самом деле россияне сфотографировались на фоне украинского пикапа.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, проект Deepstate

Детали: В Deepstate сообщили, что российские блогеры распространили фото и написали, что их войска якобы в районе Новониколаевки.

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ФОТО, КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНИЛИ РОССИЯНЕ В СОЦСЕТЯХ

Впрочем, как пишут аналитики, пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью запутались в колючей проволоке в районе населенного пункта Троицкое, а утром россияне добежали туда и сфотографировались, а затем были ликвидированы.

Опроверг информацию также председатель Днепропетровской ОВА.

Прямая речь Лысака: "В сети распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области.

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Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию".