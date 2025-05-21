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Deepstate: Россияне распространили фейк о выходе на границу Днепропетровщины, их ликвидировали

Татьяна ОлейникСреда, 21 мая 2025, 20:39
Deepstate: Россияне распространили фейк о выходе на границу Днепропетровщины, их ликвидировали
На скрине, как пишет Deepstate, ликвидирован один из россиян, который делал фейковое фото

В соцсетях распространилось фото россиян, которые якобы дошли до административных границ Донецкой и Днепропетровской областей, впрочем на самом деле россияне сфотографировались на фоне украинского пикапа.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, проект Deepstate

Детали: В Deepstate сообщили, что российские блогеры распространили фото и написали, что их войска якобы в районе Новониколаевки.

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ФОТО, КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНИЛИ РОССИЯНЕ В СОЦСЕТЯХ

Впрочем, как пишут аналитики, пикап принадлежит украинским бойцам, которые ночью запутались в колючей проволоке в районе населенного пункта Троицкое, а утром россияне добежали туда и сфотографировались, а затем были ликвидированы.

Опроверг информацию также председатель Днепропетровской ОВА.

Прямая речь Лысака: "В сети распространяется информация, что, мол, российские войска вышли на границу Днепропетровской области.

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Это – фейк! И эта "новость", и фото, которое якобы ее иллюстрирует. Они не соответствуют действительности. И умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию".

российско-украинская войнабоевые действия
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