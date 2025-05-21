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Зеленський: На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню

Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 22:04
Зеленський: На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню
Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський вкотре нагадав, що на Росію потрібно чинити тиск, адже вона не дає сигналів щодо припинення вогню.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно.

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Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну".

Деталі: Президент також повідомив про доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо роботи з партнерами заради нового постачання зброї.

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Також розповів про залучення нових інвестицій у виробництво зброї в Україні.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна готує обмін військовополоненими з РФ.

Пряма мова: "І ще одна принципова річ. Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося".

Зеленськийпереговориобмін
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