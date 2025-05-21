Зеленский: К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что на Россию нужно оказывать давление, ведь она не дает сигналов о прекращении огня.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "К сожалению, россияне не дают сигналов о прекращении огня, и они пока не готовы войну завершать. Итак, все наши формы давления, вся наша работа с партнерами ради давления на Россию – это то, что абсолютно нужно.

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Давление убеждает. Давление на поле боя. Давление в экономике, и именно для этого – санкции. Давление в политике. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину".

Детали: Президент также сообщил о докладе министра обороны Рустема Умерова по работе с партнерами ради новых поставок оружия.

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Также рассказал о привлечении новых инвестиций в производство оружия в Украине.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина готовит обмен военнопленными с РФ.

Прямая речь: "И еще одна принципиальная вещь. Мы готовим обмен. Фактически ежедневно – доклады. Мы должны освободить всех наших людей, безусловно. Мы проверяем информацию по каждой фамилии. Стараемся сделать максимум возможного. Очень стараемся".