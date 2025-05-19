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Зеленський: обмін "1000 на 1000" з РФ обговорювався щодо військовополонених

Анастасія ПроцПонеділок, 19 травня 2025, 21:57
Зеленський: обмін 1000 на 1000 з РФ обговорювався щодо військовополонених
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на слова Зеленського на брифінгу 

Пряма мова: "Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політвʼязнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що діти повинні повертатися, і обмін дітей на військовополонених несправедливим і поза законом.

"І саме по таким принципом зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками Служби безпеки, розвідок", - додав президент.

Передісторія:

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  • Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.
  • 16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
  • Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.
  • 17 травня Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".

Зеленськийполонені
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