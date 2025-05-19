Зеленський: обмін "1000 на 1000" з РФ обговорювався щодо військовополонених

Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на слова Зеленського на брифінгу

Пряма мова: "Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політвʼязнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід".

Реклама:

Деталі: Зеленський підкреслив, що діти повинні повертатися, і обмін дітей на військовополонених несправедливим і поза законом.

"І саме по таким принципом зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками Служби безпеки, розвідок", - додав президент.

Передісторія:

РЕКЛАМА: