Зеленський: обмін "1000 на 1000" з РФ обговорювався щодо військовополонених
Президент Володимир Зеленський заявив, що з Росією обговорювався можливий обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Крім того, Україна порушувала питання звільнення політичних в’язнів та журналістів.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на слова Зеленського на брифінгу
Пряма мова: "Ми сьогодні говоримо про обмін військовополонених. Можуть розглядатися і з нашого боку були сигнали щодо політвʼязнів і журналістів. Я не хочу зараз йти в деталі, міняти дітей на військових, мені здається, що це... Якщо чесно, ми не підтримуємо такий підхід".
Деталі: Зеленський підкреслив, що діти повинні повертатися, і обмін дітей на військовополонених несправедливим і поза законом.
"І саме по таким принципом зараз працює група на чолі з Умєровим, разом з представниками Служби безпеки, розвідок", - додав президент.
Передісторія:
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що обмін полоненими 1000 на 1000 з Росією відбудеться наступного тижня.
- 16 травня заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Україна вже розпочинає опрацьовувати списки людей, яких планують повернути в рамках обміну з РФ у форматі 1000 на 1000 людей.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та рф в Стамбулі 16 травня 2025 року.
- 17 травня Служба безпеки розпочала підготовку до реалізації домовленості щодо обміну полоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000".