У Росії повідомили про масовану атаку БпЛА

У Московській області впав один із безпілотників. Фото - телеграм-канал MAsh

У Росії повідомляють, що українські безпілотники усю ніч та день 21 травня атакували територію Росії.

Джерело: Міноборони РФ, російське медіа "ТАСС", телеграм-канал Baza

Деталі: Уранці Міноборони відзвітувало про те, що збило 150 українських дронів. Протягом дня відомство повідомило, що знищило ще 100.

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Найбільше БпЛА збили над Орловською областю. Там унаслідок атаки загорівся оборонний завод напівпровідників.

У Московській області повідомили про 27 начебто збитих безпілотників. Там кілька разів за день призупиняли роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".

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У Липецькій області через атаку відключали мобільний інтернет. У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком.