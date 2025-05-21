У Росії повідомили про масовану атаку БпЛА
Середа, 21 травня 2025, 23:45
У Росії повідомляють, що українські безпілотники усю ніч та день 21 травня атакували територію Росії.
Джерело: Міноборони РФ, російське медіа "ТАСС", телеграм-канал Baza
Деталі: Уранці Міноборони відзвітувало про те, що збило 150 українських дронів. Протягом дня відомство повідомило, що знищило ще 100.
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Найбільше БпЛА збили над Орловською областю. Там унаслідок атаки загорівся оборонний завод напівпровідників.
У Московській області повідомили про 27 начебто збитих безпілотників. Там кілька разів за день призупиняли роботу аеропортів "Домодєдово" та "Жуковський".
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У Липецькій області через атаку відключали мобільний інтернет. У Москві, Підмосков'ї, Воронезькій і Тульській областях теж спостерігалися перебої зі зв'язком.