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В России сообщили о массированной атаке БпЛА

Татьяна ОлейникСреда, 21 мая 2025, 23:45
В России сообщили о массированной атаке БпЛА
В Московской области упал один из беспилотников. Фото - телеграм-канал MAsh

В России сообщают, что украинские беспилотники всю ночь и день 21 мая атаковали территорию России.

Источник: Минобороны РФ, российское медиа "ТАСС", телеграм-канал Baza

Детали: Утром Минобороны отчиталось о том, что сбило 150 украинских дронов. В течение дня ведомство сообщило, что уничтожило еще 100.

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Больше всего БпЛА сбили над Орловской областью. Там в результате атаки загорелся оборонный завод полупроводников.

В Московской области сообщили о 27 якобы сбитых беспилотниках. Там несколько раз за день приостанавливали работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

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В Липецкой области из-за атаки отключали мобильный интернет. В Москве, Подмосковье, Воронежской и Тульской областях тоже наблюдались перебои со связью.

Предыстория:

С января по май 2025 года российские аэропорты приостанавливали работу по меньшей мере 217 раз из-за угрозы атак беспилотников.

беспилотникиРосcия
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