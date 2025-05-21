В России сообщили о массированной атаке БпЛА
В России сообщают, что украинские беспилотники всю ночь и день 21 мая атаковали территорию России.
Источник: Минобороны РФ, российское медиа "ТАСС", телеграм-канал Baza
Детали: Утром Минобороны отчиталось о том, что сбило 150 украинских дронов. В течение дня ведомство сообщило, что уничтожило еще 100.
Больше всего БпЛА сбили над Орловской областью. Там в результате атаки загорелся оборонный завод полупроводников.
В Московской области сообщили о 27 якобы сбитых беспилотниках. Там несколько раз за день приостанавливали работу аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".
В Липецкой области из-за атаки отключали мобильный интернет. В Москве, Подмосковье, Воронежской и Тульской областях тоже наблюдались перебои со связью.
Предыстория:
С января по май 2025 года российские аэропорты приостанавливали работу по меньшей мере 217 раз из-за угрозы атак беспилотников.