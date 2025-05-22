Трамп обвинил президента ЮАР в "геноциде белых" – теории заговора, которую ранее поддержал Маск

Во время официальной встречи в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп выдвинул необоснованные обвинения против президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в якобы "геноциде белых". Его утверждение является теорией заговора, которая распространяется крайне правыми кругами в США, которую в частности поддержал миллиардер Илон Маск и пророссийский журналист Такер Карлсон.

Источник: Reuters, Associted Press

Детали: В среду во время встречи в Белом доме Дональд Трамп обвинил президента ЮАР в якобы "геноциде" белых людей. Он сослался на "тысячи историй", пачку распечатанных газетных статей и видео, которые, по его словам, подтверждают массовые убийства белых.

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"Люди бегут из Южной Африки ради собственной безопасности. У них конфискуют землю, а во многих случаях - убивают", – заявил Трамп, имея в виду в частности белых фермеров.

Рамафоса, сидя рядом с Трампом и сохраняя спокойствие, опроверг его заявления.

"У нас есть тысячи историй об этом, у нас есть документальные фильмы, есть новости", – сказал Трамп, прежде чем приказал включить видео.

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Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете и показать видео на телевизоре, специально установленном для этой встречи. На экране появились белые кресты - по словам Трампа, это были могилы убитых белых южноафриканцев. Он также требовал "реакции" и призвал к аресту одного из южноафриканских оппозиционных лидеров.

Дословно: "Во время презентации Рамафоса в основном сидел с невозмутимым выражением лица, лишь иногда вытягивал шею, чтобы лучше видеть экран. Он отметил, что раньше не видел этих материалов и хотел бы узнать, где именно было снято это видео".

Детали: После этого Трамп продемонстрировал распечатанные копии статей, которые, по его словам, содержали информацию об убитых белых южноафриканцах. Перелистывая страницы, он повторял: "смерть, смерть", а затем передал их Рамафосе.

Во встрече также участвовал Илон Маск – южноафриканец по происхождению, который в последнее время активно поддерживает антиправительственную риторику в отношении ЮАР. В своей соцсети X он заявил, что его спутниковый интернет-сервис Starlink не может получить лицензию на работу в Южной Африке, поскольку "он не чернокожий".

Власти ЮАР утверждают, что Starlink даже не подавала заявку на получение лицензии, а местное законодательство лишь требует от иностранных компаний частичного привлечения представителей исторически дискриминированных групп в состав акционеров местных телекоммуникационных компаний.

Справочно: Южно-Африканская Республика пережила столетие жестокой дискриминации чернокожего населения в период колониализма и апартеида, прежде чем стать многопартийной демократией в 1994 году под руководством Нельсона Манделы.

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