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Росія завдала ракетного удару по Харкову: пошкоджено вісім будинків, є постраждалі

Іван Д'яконовЧетвер, 22 травня 2025, 02:00
Росія завдала ракетного удару по Харкову: пошкоджено вісім будинків, є постраждалі
ілюстративне фото: "Суспільне"

У ніч на 22 травня російські війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, внаслідок якого пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей – гостра реакція на стрес.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "У Холодногірському районі, внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок. Попередньо один постраждалий".

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Оновлено: Згодом міський голова повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по місту пошкоджено вісім приватних будинків.

"У двох людей – гостра реакція на стрес, медична допомога надається", – додав Терехов.

Харківракетний удар
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