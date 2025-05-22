Россия совершила ракетный удар по Харькову:: повреждены 8 домов, есть пострадавшие
Четверг, 22 мая 2025, 02:00
В ночь на 22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, в результате которого повреждены восемь частных домов. У двух человек – острая реакция на стресс
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь: "В Холодногорском районе, в результате удара вражеской ракеты, поврежден частный дом. Предварительно один пострадавший".
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Обновлено: Позже мер сообщил, что в результате российского ракетного удара по городу повреждены восемь частных домов.
"У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается", – добавил Терехов.