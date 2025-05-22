Україна пропонує ЄС план посилення санкцій проти Росії, поки США вагаються – Reuters

Наступного тижня Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням ухвалити нові масштабні заходи для ізоляції Росії – включно з арештом активів, запровадженням вторинних санкцій проти покупців російської нафти та змінами в процедурі голосування за санкції.

Джерело: Reuters

Деталі: Український уряд планує представити ЄС Білу книгу з пропозиціями радикальнішої санкційної політики блоку щодо Росії. Серед ключових рекомендацій – арешт російських активів з подальшою передачею їх Україні, запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти, зокрема іноземних компаній, які допомагають Кремлю обходити чинні обмеження.

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Дослівно: "Такі вторинні санкції, які можуть вдарити по ключових покупців російської нафти – таких як Індія та Китай. Цей крок вважається безпрецедентним для Європи, яка досі утримувалася від подібної жорсткої позиції".

Деталі: У 40-сторінковому документі, який має бути передано 27 країнам-членам ЄС, наголошується на потребі зайняти "більш агресивну і незалежну позицію" у санкційній політиці. Зокрема, пропонується змінити правила ухвалення рішень щодо санкцій, перейшовши від принципу одностайності до голосування більшістю, аби уникнути блокування рішень окремими країнами.

Біла книга також містить критичну оцінку поточної політики Вашингтона. Зокрема, зазначено, що адміністрація Трампа фактично вийшла з процесу координації міжнародних санкційних зусиль.

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"Сьогодні Вашингтон фактично припинив участь майже у всіх міжурядових платформах із санкцій та експортного контролю", – йдеться у документі.

Дослівно: "Вашингтон призупинив участь у моніторингу дотримання цінових обмежень на російську нафту, розпустив федеральну цільову групу, яка займалася переслідуванням порушників санкцій, і перевів значну кількість експертів з питань санкцій до інших підрозділів.

Невизначеність щодо позиції США сповільнила темпи економічних контрзаходів і багатосторонньої координації, але це не повинно спонукати Європейський Союз послабити санкційний тиск. "Навпаки, це повинно стимулювати ЄС взяти на себе провідну роль у цьому напрямку", – йдеться в документі.

Деталі: Хоча ЄС не здатен повністю компенсувати санкційний вплив США через домінування долара у світовій торгівлі, експерти вважають, що непохитна позиція Європи зможе стримати повернення інвесторів до Росії навіть за умов ослаблення тиску з боку США.

"Європа має набагато більше козирів, ніж ви можете собі уявити", – вважає експерт з питань російської енергетики в Центрі Девіса в Гарварді Крейг Кеннеді.

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