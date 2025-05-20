Відповідь на дронову атаку: Британія запровадила нові санкції проти РФ

У відповідь на масовану дронову атаку на Україну в ніч на 18 травня Велика Британія оголосила про розширення санкцій проти Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву британського уряду

Деталі: Санкції торкнуться 100 об'єктів у військовій, енергетичній та фінансовій галузях Росії, а також тих, хто веде інформаційну війну проти України.

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Заходи спрямовані проти ланцюгів постачання для російських систем озброєння, зокрема ракет "Іскандер".

Санкції також спрямовані проти ще 14 членів Агентства соціального дизайну (SDA), яке здійснює фінансовані Кремлем інформаційні операції, покликані підірвати суверенітет, демократію та верховенство права в Україні та в усьому світі.

Крім того, ці заходи перешкоджатимуть зусиллям Путіна, спрямованих на обхід санкцій, і допоможуть заблокувати його невдалі спроби відновити зв'язки з міжнародною економікою.

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Під обмеження потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, а також Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів, яке страхує російські банки.

Також санкції стосуватимуться 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також тих, хто сприяє діяльності цього флоту.

Крім того, були запроваджені санкції проти британського громадянина Джона Майкла Ормерода, який закуповував судна для тіньового флоту Росії, та двох російських капітанів танкерів "тіньового флоту".

"Останні удари Путіна ще раз показують його справжню суть як розпалювача війни. Ми закликаємо його негайно погодитися на повне і беззастережне припинення вогню, щоб можна було розпочати переговори про справедливий і тривалий мир", – сказав глава британського МЗС Девід Леммі.

Британія також працює з партнерами над пропозицією знизити стелю цін на російську нафту.

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