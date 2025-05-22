Украина предлагает ЕС план усиления санкций против России, пока США колеблются – Reuters

На следующей неделе Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой принять новые масштабные меры для изоляции России – включая арест активов, введение вторичных санкций против покупателей российской нефти и изменения в процедуре голосования за санкции.

Источник: Reuters

Детали: Украинское правительство планирует представить ЕС Белую книгу с предложениями радикальной санкционной политики блока в отношении России. Среди ключевых рекомендаций – арест российских активов с последующей передачей их Украине, введение вторичных санкций против покупателей российской нефти, в частности иностранных компаний, которые помогают Кремлю обходить действующие ограничения.

Реклама:

Дословно: "Такие вторичные санкции, которые могут ударить по ключевым покупателям российской нефти – таким как Индия и Китай. Этот шаг считается беспрецедентным для Европы, которая до сих пор воздерживалась от подобной жесткой позиции".

Детали: В 40-страничном документе, который должен быть передан 27 странам-членам ЕС, отмечается необходимость занять "более агрессивную и независимую позицию" в санкционной политике. В частности, предлагается изменить правила принятия решений по санкциям, перейдя от принципа единогласия к голосованию большинством, чтобы избежать блокирования решений отдельными странами.

Белая книга также содержит критическую оценку текущей политики Вашингтона. В частности, указано, что администрация Трампа фактически вышла из процесса координации международных санкционных усилий.

РЕКЛАМА:

"Сегодня Вашингтон фактически прекратил участие почти во всех межправительственных платформах по санкциям и экспортному контролю", – говорится в документе.

Дословно: "Вашингтон приостановил участие в мониторинге соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть, распустил федеральную целевую группу, которая занималась преследованием нарушителей санкций, и перевел значительное количество экспертов по вопросам санкций в другие подразделения.

Неопределенность в отношении позиции США замедлила темпы экономических контрмер и многосторонней координации, но это не должно побудить Европейский Союз ослабить санкционное давление. "Наоборот, это должно стимулировать ЕС взять на себя ведущую роль в этом направлении", – говорится в документе.

Детали: Хотя ЕС не способен полностью компенсировать санкционное влияние США из-за доминирования доллара в мировой торговле, эксперты считают, что непоколебимая позиция Европы сможет сдержать возвращение инвесторов в Россию даже в условиях ослабления давления со стороны США.

"Европа имеет гораздо больше козырей, чем вы можете себе представить", – считает эксперт по вопросам российской энергетики в Центре Дэвиса в Гарварде Крейг Кеннеди.

Предыстория: