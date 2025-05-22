Трамп заявив, що Путін не припинить війну, бо вважає, що він перемагає – WSJ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, визнав, що російський правитель Володимир Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на трьох осіб, обізнаних із деталями розмови

Дослівно: "Це визнання підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо Путіна, але вперше вони почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що Путін щиро прагне миру".

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Деталі: Попри це, Трамп не погодився на вимоги президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів посилити тиск на Росію.

У неділю, напередодні двогодинної розмови з Путіним, Трамп мав розмову європейськими лідерами, під час якої говорив, що може ввести санкцій у разі відмови Росії від припинення вогню.

Проте уже в понеділок він знову змінив позицію і не був готовий до таких дій.

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"Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь", – сказав Трамп журналістам після розмови з Путіним.

Дослівно: "Хоча ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж побачили певний позитив. Процес допоміг прояснити для всіх, включаючи Трампа, позицію Путіна: наразі він не готовий зупинити війну. Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягає на їхні плечі. За словами джерел, у Європі вважають, що адміністрація Трампа не припинятиме експорт американської зброї, допоки її оплачуватимуть Європа або Україна".

Деталі: Напередодні, під час окремої недільної розмови з Макроном, Мерцом, Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп оголосив, що направить держсекретаря Марко Рубіо та спецпосланця Кіта Келлога на майбутні перемовини у Ватикані. У тій же недільній розмові Трамп припустив можливість введення санкцій проти російської енергетики та фінансового сектора.

Проте вже наступного дня він виявив менше ентузіазму щодо участі США в цьому процесі.

У ході розмови європейські лідери наполягали, що результатом будь-яких перемовин у Ватикані має стати безумовне припинення вогню. Але Трамп знову утримався, заявивши, що йому не подобається слово "безумовне". Він зазначив, що ніколи не використовував цей термін, хоча насправді вжив його у своєму дописі в своїй соцмережі Truth Social 8 травня, коли закликав до 30-денного припинення вогню.

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