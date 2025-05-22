Трамп заявив, що Путін не припинить війну, бо вважає, що він перемагає – WSJ
Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами в понеділок, 19 травня, визнав, що російський правитель Володимир Путін не готовий до завершення війни в Україні, оскільки вважає, що він перемагає.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на трьох осіб, обізнаних із деталями розмови
Дослівно: "Це визнання підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо Путіна, але вперше вони почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що Путін щиро прагне миру".
Деталі: Попри це, Трамп не погодився на вимоги президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів посилити тиск на Росію.
У неділю, напередодні двогодинної розмови з Путіним, Трамп мав розмову європейськими лідерами, під час якої говорив, що може ввести санкцій у разі відмови Росії від припинення вогню.
Проте уже в понеділок він знову змінив позицію і не був готовий до таких дій.
"Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь", – сказав Трамп журналістам після розмови з Путіним.
Дослівно: "Хоча ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж побачили певний позитив. Процес допоміг прояснити для всіх, включаючи Трампа, позицію Путіна: наразі він не готовий зупинити війну. Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягає на їхні плечі. За словами джерел, у Європі вважають, що адміністрація Трампа не припинятиме експорт американської зброї, допоки її оплачуватимуть Європа або Україна".
Деталі: Напередодні, під час окремої недільної розмови з Макроном, Мерцом, Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп оголосив, що направить держсекретаря Марко Рубіо та спецпосланця Кіта Келлога на майбутні перемовини у Ватикані. У тій же недільній розмові Трамп припустив можливість введення санкцій проти російської енергетики та фінансового сектора.
Проте вже наступного дня він виявив менше ентузіазму щодо участі США в цьому процесі.
У ході розмови європейські лідери наполягали, що результатом будь-яких перемовин у Ватикані має стати безумовне припинення вогню. Але Трамп знову утримався, заявивши, що йому не подобається слово "безумовне". Він зазначив, що ніколи не використовував цей термін, хоча насправді вжив його у своєму дописі в своїй соцмережі Truth Social 8 травня, коли закликав до 30-денного припинення вогню.
Передісторія:
- Після розмови з Путіним президент США Дональд Трамп відмовився приєднатися до санкційного тиску Європейського Союзу на Росію. Натомість він виявив намір зосередитися на економічній співпраці з Москвою, що може спричинити розкол у НАТО, який Путін прагнув створити понад два десятиріччя.
- Під час слухань у комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США Держсекретар США Марко Рубіо відмовився назвати лідера Кремля Володимира Путіна воєнним злочинцем.
- ЗМІ також повідомляли, що Сполучені Штати виступили проти включення у заяву "Групи семи" обіцянки подальшої підтримки України та фрази про протиправність розв’язаної Росією війни.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови між Трампом і Пуітіним заявив, що не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти України.