Трамп заявил, что Путин не прекратит войну, потому что считает, что он побеждает – WSJ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами в понедельник, 19 мая, признал, что российский правитель Владимир Путин не готов к завершению войны в Украине, поскольку считает, что он побеждает.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на трех человек, знакомых с деталями разговора

Дословно: "Это признание подтвердило то, во что давно верили европейские лидеры в отношении Путина, но впервые они услышали это из уст Трампа. Оно также противоречит публичным заявлениям Трампа, где он неоднократно утверждал, что Путин искренне стремится к миру".

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Детали: Несмотря на это, Трамп не согласился на требования президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров усилить давление на Россию.

В воскресенье, накануне двухчасового разговора с Путиным, Трамп разговаривал с европейскими лидерами, во время которого говорил, что может ввести санкции в случае отказа России от прекращения огня.

Однако уже в понедельник он снова изменил позицию и не был готов к таким действиям.

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"Это не моя война. Мы втянулись в то, в чем не должны были участвовать", – сказал Трамп журналистам после разговора с Путиным.

Дословно: "Хотя эта попытка не привела к введению новых санкций, европейцы все же увидели определенный позитив. Процесс помог прояснить для всех, включая Трампа, позицию Путина: пока он не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины в значительной степени ложится на их плечи. По словам источников, в Европе считают, что администрация Трампа не будет прекращать экспорт американского оружия, пока его будут оплачивать Европа или Украина".

Детали: Накануне, во время отдельного воскресного разговора с Макроном, Мерцом, Мелони и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп объявил, что направит госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога на предстоящие переговоры в Ватикане. В той же воскресной беседе Трамп предположил возможность введения санкций против российской энергетики и финансового сектора.

Однако уже на следующий день он проявил меньше энтузиазма относительно участия США в этом процессе.

В ходе разговора европейские лидеры настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно стать безусловное прекращение огня. Но Трамп снова воздержался, заявив, что ему не нравится слово "безусловное". Он отметил, что никогда не использовал этот термин, хотя на самом деле употребил его в своем посте в своей соцсети Truth Social 8 мая, когда призвал к 30-дневному прекращению огня.

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