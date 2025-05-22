ЗСУ відмінусували ще 870 окупантів за добу
Четвер, 22 травня 2025, 07:35
Сили оборони України за минулу добу знешкодили 870 російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 977 650 (+870) осіб,
- танків – 10 839 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22 574 (+5) од,
- артилерійських систем – 28 122 (+32) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 797 (+105) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 268 (+99) од.
Дані уточнюються.