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ЗСУ відмінусували ще 870 окупантів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 22 травня 2025, 07:35
ЗСУ відмінусували ще 870 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 870 російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 977 650 (+870) осіб,
  • танків – 10 839 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 574 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28 122 (+32) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 797 (+105) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49 268 (+99) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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