ВСУ отминусовали еще 870 оккупантов за сутки
Четверг, 22 мая 2025, 07:35
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 870 российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 977 650 (+870) человек,
- танков – 10 839 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 574 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 28 122 (+32) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 797 (+105) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 268 (+99) ед.
Данные уточняются.