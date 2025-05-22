Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ отминусовали еще 870 оккупантов за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 22 мая 2025, 07:35
ВСУ отминусовали еще 870 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 870 российских захватчиков и более 200 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 22.05.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 977 650 (+870) человек,
  • танков – 10 839 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 574 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 28 122 (+32) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 797 (+105) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 49 268 (+99) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Европарламент установил запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси
Бутусов рассказал, куда и на какую должность мобилизовался
На глазах в Ким Чен Ына во время спуска на воду повредили новый эсминец КНДР
ГУР: На оккупированной Херсонщине взорвалась машина с офицерами российского подразделения "Ахмат"
Двух сотрудников посольства Израиля убили в центре Вашингтона
Нетаньяху назвал условия при которых Израиль завершит войну в Газе – СМИ
Все новости...
Росcия
Российские военные хакеры атаковали логистику НАТО
В России сообщили о массированной атаке БпЛА
В Кремле заявили, что будут защищать свои суда в Балтийском море всеми доступными средствами
Последние новости
14:34
Европейские биржи пошли вниз: чего боятся инвесторы: что пугают инвесторов
14:30
Зеленский об обмене "1000 на 1000": выясняем детали по каждом, кого подали в списках из РФ
14:23
Министр культуры прокомментировал увольнение гендиректора Лаврского заповедника
14:01
Мерц прибыл с первым визитом в Литву, где начинает дежурство немецкая бригада
13:53
Почему горбатые киты постоянно врезаются в лодки и запутываются в сетках? Ученые говорят, виноваты глаза
13:52
Европарламент установил запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси
13:51
Украина продлила антидемпинговую пошлину на российский и китайский металлопрокат
13:51
Оккупанты за утро ранили 4 человек на Херсонщине
13:47
Вероятность нападения Китая на Тайвань растет и инвесторы не знают куда бежать
13:46
Финляндия вызвала посла Израиля из-за обстрела во время визита дипломатов
Все новости...
Реклама:
Реклама: