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Росіяни атакували Павлоград: пошкоджено промпідприємство, вирували пожежі

Ірина БалачукЧетвер, 22 травня 2025, 07:52
Росіяни атакували Павлоград: пошкоджено промпідприємство, вирували пожежі
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські загарбники уночі атакували безпілотниками Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки та авто, вирували кілька пожеж.  

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через масовану атаку БпЛА у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Виникло кілька пожеж, які рятувальники вже приборкали. Зачепило також надвірну споруду та лінію електропередач. Люди не постраждали". 

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Фото з Telegram СЕргія Лисака 

Деталі: Нікопольщину загарбники атакували з артилерії та FPV-дронами, скинули боєприпас з БпЛА. У Нікополі та Марганецькій громаді понівечені 4 приватні будинки та лінія електропередач. Минулося без постраждалих.   

 
Фото з Telegram СЕргія Лисака 

По Межівській громаді Синельниківського району окупанти поцілили дроном-камікадзе – там потрощене авто.

За словами Лисака, вночі обороні неба збили над областю 11 російських дронів.

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
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