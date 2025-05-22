Россияне атаковали Павлоград: повреждено промпредприятие, бушевали пожары

Российские захватчики ночью атаковали беспилотниками Днепропетровскую область, в результате чего повреждено промышленное предприятие, жилые дома и авто, бушевали несколько пожаров.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за массированной атаки БпЛА в Павлограде повреждено промышленное предприятие. Возникло несколько пожаров, которые спасатели уже укротили. Зацепило также надворную постройку и линию электропередач. Люди не пострадали".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Никопольщину захватчики атаковали из артиллерии и FPV-дронами, сбросили боеприпас с БпЛА. В Никополе и Марганецкой общине повреждены 4 частных дома и линия электропередач. Обошлось без пострадавших.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

По Межевской общине Синельниковского района оккупанты попали дроном-камикадзе – там разбито авто.

По словам Лысака, ночью защитники неба сбили над областью 11 российских дронов.