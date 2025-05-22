У Києві уламки збитого БпЛА впали на території школи
Четвер, 22 травня 2025, 08:31
Протиповітряна оборона працювала по російських безпілотниках у Києві – уламки ворожої цілі впали на території школи у Дарницькому районі.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова очільника МВА: "Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі".
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Деталі: За словами Ткаченка, минулося без постраждалих і займання.
О 8:36 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Загроза для Київської та низки східних і центральних областей все ще зберігається.