Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві уламки збитого БпЛА впали на території школи

Ірина БалачукЧетвер, 22 травня 2025, 08:31
У Києві уламки збитого БпЛА впали на території школи
Частина збитого "Шахеда". Фото ілюстративне з Getty images

Протиповітряна оборона працювала по російських безпілотниках у Києві – уламки ворожої цілі впали на території школи у Дарницькому районі.

Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова очільника МВА: "Уламки ворожого БпЛА впали на території школи в Дарницькому районі".

Реклама:

Деталі: За словами Ткаченка, минулося без постраждалих і займання.

О 8:36 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги. Загроза для Київської та низки східних і центральних областей все ще зберігається.

Київбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Європарламент встановив заборонні тарифи на сільгосппродукцію і добрива з Росії та Білорусі
Бутусов розповів, куди і на яку посаду мобілізувався
На очах у Кім Чен Ина під час спуску на воду пошкодили новий есмінець КНДР
ГУР: На окупованій Херсонщині вибухнула машина з офіцерами російського підрозділу "Ахмат"
Двох співробітників посольства Ізраїлю убили у центрі Вашингтона
Нетаньягу назвав умови за яких Ізраїль завершить війну в Газі – ЗМІ
Усі новини...
Київ
У четвер в Україні буде по-весняному тепло, але місцями пройдуть дощі
У Києві та області працювала ППО по ворожих дронах
Міста, що адаптуються: як Київ використовує силу природи
Останні новини
14:34
Європейські біржі пішли вниз: чого лякаються інвестори
14:30
Зеленський про обмін "1000 на 1000": зʼясовуємо деталі по кожному, кого подали у списках із РФ
14:23
Міністр культури прокоментував звільнення гендиректора Лаврського заповідника
14:11
Мерц з партнерами "рішуче налаштовані" захищати НАТО від будь-якої агресії
14:01
Мерц прибув з першим візитом до Литви, де починає чергування німецька бригада
13:53
Чому горбаті кити постійно врізаються в човни й заплутуються в сітках? Вчені кажуть, винуваті очі
13:52
Європарламент встановив заборонні тарифи на сільгосппродукцію і добрива з Росії та Білорусі
13:51
Україна продовжила антидемпінгове мито на російський та китайський металопрокат
13:51
Окупанти за ранок поранили 4 людей на Херсонщині
13:47
Ймовірність нападу Китаю на Тайваню зростає й інвестори не знають куди тікати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: