В Киеве обломки сбитого БпЛА упали на территории школы
Четверг, 22 мая 2025, 08:31
Противовоздушная оборона работала по российским бесписотникам в Киеве – обломки вражеской цели упали на территории школы в Дарницком районе.
Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе".
Реклама:
Детали: По словам Ткаченко, обошлось без пострадавших и возгорания.
В 8:36 в столице объявили отбой воздушной тревоги. Угроза для Киевской и ряда восточных и центральных областей все еще сохраняется.