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В Киеве обломки сбитого БпЛА упали на территории школы

Ирина БалачукЧетверг, 22 мая 2025, 08:31
В Киеве обломки сбитого БпЛА упали на территории школы
Часть сбитого "Шахеда". Фото иллюстративное из Getty images

Противовоздушная оборона работала по российским бесписотникам в Киеве – обломки вражеской цели упали на территории школы в Дарницком районе.

Источник: начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Обломки вражеского БпЛА упали на территории школы в Дарницком районе".

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Детали: По словам Ткаченко, обошлось без пострадавших и возгорания.

В 8:36 в столице объявили отбой воздушной тревоги. Угроза для Киевской и ряда восточных и центральных областей все еще сохраняется.

Киевбеспилотники
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