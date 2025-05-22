У Херсоні через удар російської артилерії загинула літня жінка
Четвер, 22 травня 2025, 09:21
Вранці 22 травня армія РФ з артилерії обстріляла Херсон, у результаті атаки загинула 85-річна жінка.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура
Дослівно прокуратура: За даними слідства, вранці 22 травня 2025 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона.
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Внаслідок ворожого обстрілу загинула 85-річна жінка, яка перебувала в будинку".
Деталі: Зазначається, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Також очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким вбитої.