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У Херсоні через удар російської артилерії загинула літня жінка

Анастасія ПроцЧетвер, 22 травня 2025, 09:21
У Херсоні через удар російської артилерії загинула літня жінка
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 22 травня армія РФ з артилерії обстріляла Херсон, у результаті атаки загинула 85-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: За даними слідства, вранці 22 травня 2025 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона.

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Внаслідок ворожого обстрілу загинула 85-річна жінка, яка перебувала в будинку". 

Деталі: Зазначається, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також очільник ОВА висловив співчуття рідним і близьким вбитої.

Херсон
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