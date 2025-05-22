В Херсоне из-за удара российской артиллерии погибла пожилая женщина
Четверг, 22 мая 2025, 09:21
Утром 22 мая армия РФ из артиллерии обстреляла Херсон, в результате атаки погибла 85-летняя женщина.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура
Дословно прокуратура: По данным следствия, утром 22 мая 2025 года вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел Херсона.
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В результате вражеского обстрела погибла 85-летняя женщина, которая находилась в доме".
Детали: Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Также глава ОВА выразил соболезнования родным и близким убитой.