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В Херсоне из-за удара российской артиллерии погибла пожилая женщина

Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 09:21
В Херсоне из-за удара российской артиллерии погибла пожилая женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 22 мая армия РФ из артиллерии обстреляла Херсон, в результате атаки погибла 85-летняя женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Дословно прокуратура: По данным следствия, утром 22 мая 2025 года вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел Херсона.

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В результате вражеского обстрела погибла 85-летняя женщина, которая находилась в доме".

Детали: Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также глава ОВА выразил соболезнования родным и близким убитой.

Херсон
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