ГУР: На окупованій Херсонщині вибухнула машина з офіцерами російського підрозділу "Ахмат"
Четвер, 22 травня 2025, 10:19
20 травня на тимчасово окупованій території Херсонської області, між населеними пунктами Скадовськ і Антонівка, вибухнув автомобіль УАЗ Patriot, в якому перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат".
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Деталі: За наявною інформацією, в автомобілі перебували четверо офіцерів так званого підрозділу "Ахмат". Унаслідок вибуху всі загинули.
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Повідомляється, що після першого вибуху пролунав другий - здетонував боєкомплект, який перевозили російські військові.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує:
"За кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата"