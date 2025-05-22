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ГУР: На оккупированной Херсонщине взорвалась машина с офицерами российского подразделения "Ахмат"

Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 10:19
ГУР: На оккупированной Херсонщине взорвалась машина с офицерами российского подразделения Ахмат
фото: ГУР

20 мая на временно оккупированной территории Херсонской области, между населенными пунктами Скадовск и Антоновка, взорвался автомобиль УАЗ Patriot, в котором находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: По имеющейся информации, в автомобиле находились четверо офицеров так называемого подразделения "Ахмат". В результате взрыва все погибли.

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Сообщается, что после первого взрыва прогремел второй - сдетонировал боекомплект, который перевозили российские военные.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подчеркивает:

"За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие"

ГУРоккупация
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