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Бутусов розповів, куди і на яку посаду мобілізувався

Олександр ШумілінЧетвер, 22 травня 2025, 12:32
Бутусов розповів, куди і на яку посаду мобілізувався
Фото Бутусова

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов мобілізувався до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія" на посаду стрільця.

Джерело: повідомлення Бутусова

Дослівно: "Друзі, кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", у званні солдат, посада стрілець, зараз проходжу підготовку…

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Для мене честь стати учасником бойової родини 13-ї бригада "Хартія". Тут воює значна кількість  моїх близьких друзів. Перший командир "Хартії", а нині командир 2-го корпусу НГУ Ігор Оболенський на війні з квітня 14-го року, він був командиром 1-го експериментального піхотного батальйону у бригаді швидкого реагування НГУ, і запровадив ще у 2016-му році оргштатну  структуру, статути та оперативні процедури ЗС США, виділив окрему незалежну сержантську ланку та децентралізоване управління, S-структуру штабу.

І головне - втілив у батальйоні якісний відбір та підготовку, високий бойовий дух, традиції та правила спілкування українського добровольчого руху. Зараз весь цей досвід масштабовано та вдосконалено у багато крат".

Деталі: Бутусов також розповів, що уже брав участь у бойових діях, але як журналіст.

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"Я як журналіст брав участь у бойових діях, в боях в обороні та в трьох штурмових атаках, я бачив зблизька смерть ворогів та смерть друзів. Дехто знає, що я брав участь у деяких операціях на плануванні та застосуванні військ, в ухваленні значної кількості тактичних та оперативних рішень, створені нових військових частин, розповсюдженні сучасного бойового досвіду, у створенні центру управління БПЛА в рамках ОТУ та ТГР", - написав він.

Щодо свого здоров’я Бутусов написав, що має розрив ахілла, не може стрибати і має проблеми з зором.

"Я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК, я звичайно, не казав, я здоровий, і точка", - написав він.

Передісторія:

арміяХарків
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