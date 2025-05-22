Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бутусов рассказал, куда и на какую должность мобилизовался

Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 12:32
Бутусов рассказал, куда и на какую должность мобилизовался
Фото Бутусова

Журналист и главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов мобилизовался в 13-ю бригаду Национальной гвардии "Хартия" на должность стрелка.

Источник: сообщение Бутусова

Дословно: "Друзья, несколько дней назад я мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии „Хартия", в звании солдат, должность стрелок, сейчас прохожу подготовку...

Реклама:

Для меня честь стать участником боевой семьи 13-й бригада "Хартия". Здесь воюет значительное количество моих близких друзей. Первый командир "Хартии", а ныне командир 2-го корпуса НГУ Игорь Оболенский на войне с апреля 14-го года, он был командиром 1-го экспериментального пехотного батальона в бригаде быстрого реагирования НГУ, и ввел еще в 2016-м году оргштатную структуру, уставы и оперативные процедуры ВС США, выделил отдельное независимое сержантское звено и децентрализованное управление, S-структуру штаба.

И главное - воплотил в батальоне качественный отбор и подготовку, высокий боевой дух, традиции и правила общения украинского добровольческого движения. Сейчас весь этот опыт масштабирован и усовершенствован во много крат".

Детали: Бутусов также рассказал, что уже участвовал в боевых действиях, но как журналист.

РЕКЛАМА:

"Я как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, я видел вблизи смерть врагов и смерть друзей. Некоторые знают, что я участвовал в некоторых операциях на планировании и применении войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА в рамках ОТУ и ТГР", - написал он.

Относительно своего здоровья Бутусов написал, что у него разрыв ахилла, он не может прыгать и имеет проблемы со зрением.

"Я не могу стрелять из открытого прицела, но все это в ТЦК, я конечно, не говорил, я здоров, и точка", - написал он.

Предыстория:

армияХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана
Еврокомиссия приняла переходные меры после отмены "торгового безвиза" с Украиной
Арестовали активы сына экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева на полмиллиарда гривен
Зеленский об обмене "1000 на 1000": Выясняем детали по каждом, кого подали в списках из РФ
Европарламент установил запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси
Все новости...
армия
Первая штурмовая мотоциклетная рота появилась в ВСУ и показала, как готовилась
Что происходит в 155 бригаде после скандала с массовым СЗЧ – репортаж УП с востока
В Украине с 2022 года задержали 78 военных на взяточничестве - ОГП
Последние новости
18:02
Путин заявил, что собирается создать "буферную зону" на границе с Украиной
17:56
50 тысяч дронов через Prozorro Market: бюджет сэкономил 300 миллионов
17:54
В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе
17:50
ОГА: На оккупированной Луганской области закроют более 100 школ из-за отсутствия детей
17:39
За год яблоки подорожали вдвое
17:30
Как Россия распространяла антиеврейские теории заговоров в Украине – подкаст
17:29
Регулятор по электронным коммуникациям получил новую руководительницу: что о ней известно
17:27
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
17:25
Падение дрона возле ЗАЭС: МАГАТЭ предупреждает об угрозе ядерной безопасности
17:19
ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана
Все новости...
Реклама:
Реклама: