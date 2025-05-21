Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
Середа, 21 травня 2025, 21:17
Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до лав Національної гвардії України.
Джерело: коментар Бутусова в етері "Радіо Свобода"
Деталі: Однією з причин свого рішення Бутусов назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, зокрема у нещодавньому дописі командира батальйону 47-ї ОМБр Олександр Ширшина, який звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданих втратах людей на Курщині.
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Пряма мова Бутусова: "Війна потребує рішень по суті. Саме тому я вирішив іти в армію".
Що передувало:
- Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин ("Геній") звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.
- У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити "відповідні рішення".
- Командири кількох підрозділів ЗСУ відреагували на рапорт комбата 47 бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який той подав через "дебільні завдання" – позицію комбата розкритикували.
- Пізніше комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин розповів, що вийшов зі своєю заявою у публічний простір після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані.