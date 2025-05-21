Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії

Юрій Бутусов. Фото з його Facebook

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Джерело: коментар Бутусова в етері "Радіо Свобода"

Деталі: Однією з причин свого рішення Бутусов назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, зокрема у нещодавньому дописі командира батальйону 47-ї ОМБр Олександр Ширшина, який звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданих втратах людей на Курщині.

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Пряма мова Бутусова: "Війна потребує рішень по суті. Саме тому я вирішив іти в армію".

Що передувало: