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Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії

Тетяна ОлійникСереда, 21 травня 2025, 21:17
Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до лав Нацгвардії
Юрій Бутусов. Фото з його Facebook

Журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Джерело: коментар Бутусова в етері "Радіо Свобода"

Деталі: Однією з причин свого рішення Бутусов назвав відсутність чіткої комунікації військового керівництва, зокрема у нещодавньому дописі командира батальйону 47-ї ОМБр Олександр Ширшина, який звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданих втратах людей на Курщині.

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Пряма мова Бутусова: "Війна потребує рішень по суті. Саме тому я вирішив іти в армію".

Що передувало: 

  • Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин ("Геній") звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.
  • У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити "відповідні рішення".
  • Командири кількох підрозділів ЗСУ відреагували на рапорт комбата 47 бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який той подав через "дебільні завдання" – позицію комбата розкритикували.
  • Пізніше комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин розповів, що вийшов зі своєю заявою у публічний простір після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які були проігноровані.

ЗМІмобілізаціяросійсько-українська війна
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