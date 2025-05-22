Росія обстріляла Костянтинівку та Райгородок: загинули дві цивільні жінки, ще дві – поранені

22 травня російські війська завдали артилерійського удару по Костянтинівці та атакували дроном-камікадзе Райгородок на Донеччині, внаслідок обстрілів загинули дві жінки 54 та 51 років, ще дві жінки постраждали.

Джерело: Донецька обласна прокуратурта

Деталі: Зазначається, що близько 07:30 російські війська обстріляли Костянтинівку зі ствольної артилерії. Унаслідок прямого влучання снаряда по житловому будинку загинула 54-річна жінка. Її 27-річна донька зазнала мінно-вибухової травми, відкритої черепно-мозкової травми, а також поранень голови, шиї та ніг.

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Також окупанти о 10:35 дрон-камікадзе типу "Ланцет" атакував Райгородок Краматорського району. Загарбники влучили поблизу місцевої крамниці.

фото: Донецька обласна прокуратура

На місці загинула 51-річна продавчиня кіоску, ще одна 39-річна жінка, яка торгувала на ринку, отримала осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Її госпіталізовано.

Наразі правоохоронці документують наслідки обстрілів як чергові факти воєнних злочинів РФ проти цивільного населення.