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Россия обстреляла Константиновку и Райгородок: погибли две гражданские женщины, еще две – ранены

Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 13:38
Россия обстреляла Константиновку и Райгородок: погибли две гражданские женщины, еще две – ранены
фото: Донецкая областная прокуратура

22 мая российские войска нанесли артиллерийский удар по Константиновке и атаковали дроном-камикадзе Райгородок в Донецкой области, в результате обстрелов погибли две женщины 54 и 51 лет, еще две женщины пострадали.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Отмечается, что около 07:30 российские войска обстреляли Константиновку из ствольной артиллерии. В результате прямого попадания снаряда по жилому дому погибла 54-летняя женщина. Ее 27-летняя дочь получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму, а также ранения головы, шеи и ног.

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Также оккупанты в 10:35 дрон-камикадзе типа "Ланцет" атаковал Райгородок Краматорского района. Захватчики попали вблизи местного магазина.

 
фото: Донецкая областная прокуратура

На месте погибла 51-летняя продавщица киоска, еще одна 39-летняя женщина, которая торговала на рынке, получила осколочные ранения и минно-взрывную травму. Она госпитализирована.

Сейчас правоохранители документируют последствия обстрелов как очередные факты военных преступлений РФ против гражданского населения.

Донецкая областьжертвы
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