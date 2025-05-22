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Окупанти за ранок поранили 4 людей на Херсонщині

Ірина БалачукЧетвер, 22 травня 2025, 13:51
Окупанти за ранок поранили 4 людей на Херсонщині
Фото ілюстративне з Getty images

Четверо мешканців Херсонської області дістали поранення внаслідок російських атак вранці 22 травня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Деталі: Зокрема, близько 8:00 ранку російська армія атакувала з БпЛА Комишани. Під ворожий удар потрапили 52-річний чоловік та 49-річна жінка – вони дістали вибухові травми і контузії.

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Близько 11:00 російська армія з артилерії атакувала Осокорівку. Там постраждав 26-річний мешканець, який перебував на вулиці. Чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги, його госпіталізували.

Опівдні російські війська вдарили з дрона по Херсону – через ворожу атаку 68-річна жінка дістала вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Херсонська областьвійна
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