Оккупанты за утро ранили 4 человек на Херсонщине

Четверо жителей Херсонской области получили ранения в результате российских атак утром 22 мая.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: В частности, около 8:00 утра российская армия атаковала с БпЛА Камышаны. Под вражеский удар попали 52-летний мужчина и 49-летняя женщина – они получили взрывные травмы и контузии.

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Около 11:00 российская армия из артиллерии атаковала Осокоровку. Там пострадал 26-летний житель, который находился на улице. Мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги, его госпитализировали.

В полдень российские войска ударили с дрона по Херсону – из-за вражеской атаки 68-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения ноги.