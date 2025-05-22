Європарламент встановив заборонні тарифи на сільгосппродукцію і добрива з Росії та Білорусі

Європейський парламент підвищив митні збори та тарифи для імпорту сільськогосподарської продукції, а також карбаміду та азотних добрив з Росії та Білорусі в Європейський Союз, до рівня, достатньо високого, щоб зупинити імпорт цих товарів.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на Регламенті ЄС "Зміна ставок ввізного мита на імпорт деяких товарів, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з Росії та Білорусі", затверджений Європарламентом 22 травня в Брюсселі

Європарламент ухвалив Регламент, який підвищить тарифи і митні збори на добрива і сільгосппродукцію з Росії та Білорусі до рівня, що повністю зупинить їхній експорт на територію ЄС.

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"Регламент не дозволить певним сільськогосподарським товарам та добривам, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з Російської Федерації та Республіки Білорусь, отримати доступ до ринку ЄС на умовах, які є настільки ж сприятливими, як і умови, що застосовуються до імпорту цих товарів з інших країн", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту Регламенту, текст якої є у розпорядженні "Європейської правди".

Регламент вступить в силу після його формального затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Затверджені обмежувальні заходи, зокрема, стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. З прийняттям цієї постанови весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС.

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Рівень тарифів буде заборонним, тобто достатньо високим, щоб зупинити імпорт цих товарів повністю. Так, для всіх відповідних сільськогосподарських товарів тарифи на імпорт з Росії та Білорусі до ЄС зростуть на адвалорне мито в розмірі 50%.

Для добрив, на додаток до існуючого адвалорного мита у розмірі 6,5%, тариф буде обкладатися додатковим специфічним митом, яке поступово зростатиме, починаючи з 40 або 45 євро за тонну, залежно від типу добрива (що відповідає приблизно 13% в адвалорному еквіваленті), до заборонного рівня у 315 або 430 євро за тонну, відповідно, через три роки після початку застосування запропонованого регулювання.

"Метою постанови є усунення залежності від імпорту з Росії та запобігання обхідним шляхам через Білорусь… Завдяки підвищеним ввізним митам та заборонним тарифам російська частка імпорту добрив до ЄС буде поступово заміщена іншими джерелами. Деякі країни-члени ЄС вже відмовилися від російських азотних добрив, не відчуваючи дефіциту пропозиції або зростання ринкових цін", – йдеться в пояснювальній записці.

Тарифи підтримають зростання внутрішнього виробництва добрив в ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи та через приплив добрив з Росії.

Також зауважується, що на світовому ринку є багато постачальників, які можуть замінити російських експортерів, включаючи Єгипет, Алжир, Норвегію, Марокко, Оман та США.

Як повідомлялося, тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.

Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.

Детально про інші обмеження та санкції для Росії, які запроваджують у Брюсселі, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.