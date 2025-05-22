Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европарламент установил запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси

Татьяна Высоцкая, Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 13:52
Европарламент установил запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси
Фото с Facebok European Union

Европейский парламент повысил таможенные пошлины и тарифы для импорта сельскохозяйственной продукции, а также карбамида и азотных удобрений из России и Беларуси в Европейский Союз, до уровня, достаточно высокого, чтобы остановить импорт этих товаров.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на Регламент ЕС "Изменение ставок ввозной пошлины на импорт некоторых товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из России и Беларуси", утвержденный Европарламентом 22 мая в Брюсселе

Европарламент принял Регламент, который повысит тарифы и таможенные пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси до уровня, который полностью остановит их экспорт на территорию ЕС.

Реклама:

"Регламент не позволит определенным сельскохозяйственным товарам и удобрениям, которые происходят или экспортируются прямо или косвенно из Российской Федерации и Республики Беларусь, получить доступ к рынку ЕС на условиях, которые являются столь же благоприятными, как и условия, применяемые к импорту этих товаров из других стран", - говорится в пояснительной записке к проекту Регламента, текст которой есть в распоряжении „Европейской правды".

Регламент вступить в силу після його формального затвердження Радою ЄС та офіційної публікації.

Затверджені обмежувальні заходи, зокрема, стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. З прийняттям цієї постанови весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС. 

РЕКЛАМА:

Рівень тарифів буде заборонним, тобто достатньо високим, щоб зупинити імпорт цих товарів повністю. Так, для всіх відповідних сільськогосподарських товарів тарифи на імпорт з Росії та Білорусі до ЄС зростуть на адвалорне мито в розмірі 50%. 

Для добрив, на додаток до існуючого адвалорного мита у розмірі 6,5%, тариф буде обкладатися додатковим специфічним митом, яке поступово зростатиме, починаючи з 40 або 45 євро за тонну, залежно від типу добрива (що відповідає приблизно 13% в адвалорному еквіваленті), до заборонного рівня у 315 або 430 євро за тонну, відповідно, через три роки після початку застосування запропонованого регулювання. 

"Метою постанови є усунення залежності від імпорту з Росії та запобігання обхідним шляхам через Білорусь… Завдяки підвищеним ввізним митам та заборонним тарифам російська частка імпорту добрив до ЄС буде поступово заміщена іншими джерелами. Деякі країни-члени ЄС вже відмовилися від російських азотних добрив, не відчуваючи дефіциту пропозиції або зростання ринкових цін", – йдеться в пояснювальній записці.

Тарифи підтримають зростання внутрішнього виробництва добрив в ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи та через приплив добрив з Росії. 

Також зауважується, що на світовому ринку є багато постачальників, які можуть замінити російських експортерів, включаючи Єгипет, Алжир, Норвегію, Марокко, Оман та США

Як повідомлялося, тарифи на переважну більшість аграрної продукції з Росії та Білорусі, насамперед зерно, діють на території Євросоюзу з липня 2024 року.

Україна, а також Польща та країни Балтії тривалий час закликали до повної заборони імпорту цих товарів.

Детально про інші обмеження та санкції для Росії, які запроваджують у Брюсселі, читайте в статті Тетяни Висоцької і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Потужні, болючі та медведчуківські. Як ЄС прагне змусити Путіна до поступок силою санкцій.

Росcиясельское хозяйствосанкциитарифы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана
Еврокомиссия приняла переходные меры после отмены "торгового безвиза" с Украиной
Арестовали активы сына экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева на полмиллиарда гривен
Зеленский об обмене "1000 на 1000": Выясняем детали по каждом, кого подали в списках из РФ
Европарламент установил запретительные тарифы на сельхозпродукцию и удобрения из России и Беларуси
Все новости...
Росcия
Импорт энергоносителей из РФ в ЕС: сколько Россия на этом заработала
В России назначили нового главкома Сухопутных войск
В Сенате США напомнили, что готовы к санкциям против РФ, если не будет реальных шагов к миру
Последние новости
18:02
Путин заявил, что собирается создать "буферную зону" на границе с Украиной
17:56
50 тысяч дронов через Prozorro Market: бюджет сэкономил 300 миллионов
17:54
В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе
17:50
ОГА: На оккупированной Луганской области закроют более 100 школ из-за отсутствия детей
17:39
За год яблоки подорожали вдвое
17:30
Как Россия распространяла антиеврейские теории заговоров в Украине – подкаст
17:29
Регулятор по электронным коммуникациям получил новую руководительницу: что о ней известно
17:27
ТЦК: На Львовщине группа мужчин избила солдата, который оповещал граждан
17:25
Падение дрона возле ЗАЭС: МАГАТЭ предупреждает об угрозе ядерной безопасности
17:19
ЕС разрабатывает альтернативу переговорам о вступлении Украины в обход вето Орбана
Все новости...
Реклама:
Реклама: