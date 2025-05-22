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Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС слова Путіна про "перемогу"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 22 травня 2025, 15:36
Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС слова Путіна про перемогу
Туск. Ілюстративне фото: Getty Images

Прем'єр Польщі Дональд Туск не зміг підтвердити інформацію про те, що президент США Дональд Трамп передавав європейським лідерам деталі розмови з Путіним, у якій той нібито заявив, що не прагне миру, оскільки відчуває свою перевагу у війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Прем'єр-міністра запитали про повідомлення про те, що Дональд Трамп передав європейським лідерам, що "Володимир Путін не готовий закінчити війну в Україні".

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"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути", – сказав Туск.

Варто зазначити, що Туск не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка з Путіним.

"Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати і пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку", – додав Туск.

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Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 19 травня заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.
  • У своєму дописі президент США не згадав ані про вимогу адміністрації про безумовне припинення вогню, яку Путін відкрито відкинув, ані про потенційний санкційний тиск у разі відмови Москви йти на поступки.

ПольщаТрампПутін
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