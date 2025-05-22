Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС слова Путіна про "перемогу"

Прем'єр Польщі Дональд Туск не зміг підтвердити інформацію про те, що президент США Дональд Трамп передавав європейським лідерам деталі розмови з Путіним, у якій той нібито заявив, що не прагне миру, оскільки відчуває свою перевагу у війні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Прем'єр-міністра запитали про повідомлення про те, що Дональд Трамп передав європейським лідерам, що "Володимир Путін не готовий закінчити війну в Україні".

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"Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська "четвірка", сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути", – сказав Туск.

Варто зазначити, що Туск не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка з Путіним.

"Росіяни, з іншого боку, взяли на озброєння свою класичну тактику: затягувати і пересмикувати різні ниточки, щоб уникнути зобов'язань щодо припинення вогню і приєднання до мирних переговорів всерйоз. Ситуація складна, не скажу, що критична, але вона складна від самого початку", – додав Туск.

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