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Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС слова Путина о "победе"

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 22 мая 2025, 15:36
Туск не подтвердил, что Трамп передавал лидерам ЕС слова Путина о победе
Туск. Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер Польши Дональд Туск не смог подтвердить информацию о том, что президент США Дональд Трамп передавал европейским лидерам детали разговора с Путиным, в котором тот якобы заявил, что не хочет мира, поскольку чувствует свое превосходство в войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Детали: Премьер-министра спросили о сообщениях о том, что Дональд Трамп передал европейским лидерам, что "Владимир Путин не готов закончить войну в Украине".

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"Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская "четверка", сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без всяких условий, то есть до начала переговоров, чтобы люди перестали гибнуть", – сказал Туск.

Стоит отметить, что Туск не участвовал в телефонном разговоре с Трампом после его звонка с Путиным.

"Россияне, с другой стороны, взяли на вооружение свою классическую тактику: затягивать и передергивать различные ниточки, чтобы избежать обязательств по прекращению огня и присоединения к мирным переговорам всерьез. Ситуация сложная, не скажу, что критическая, но она сложная с самого начала", – добавил Туск.

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Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • В своей заметке президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы идти на уступки.

ПольшаТрампПутин
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