Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Опозиційний кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пустити Україну в НАТО

Іванна Костіна, Олександр ШумілінЧетвер, 22 травня 2025, 16:38
Опозиційний кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пустити Україну в НАТО
Фото: Getty Images

Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Підписання декларації з восьми пунктів відбулося під час прямого ефіру з Менценом.

Реклама:

У понеділок Славомір Менцен запросив Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького до розмови на своєму YouTube-каналі. За його словами, таким чином він хоче допомогти виборцям визначитися перед другим туром президентських виборів. Для цього політикам треба підписати декларацію.

Вона складається з восьми пунктів:

  • Я не підпишу жодного закону, який підвищує існуючі податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар.
  • Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий.
  • Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською Конституцією.
  • Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України.
  • Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО.
  • Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї.
  • Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу.
  • Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето.

Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: "Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися".

РЕКЛАМА:

Він також заявив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що своїми заявами про готовність не підтримати вступ України до НАТО Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

Читайте також: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.

ПольщавибориНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною
ТЦК: На Львівщині група чоловіків побила солдата, який оповіщував громадян
ЄС розробляє альтернативу переговорам про вступ України в обхід вето Орбана
Єврокомісія ухвалила перехідні заходи після скасування "торговельного безвізу" з Україною
Арештували активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень
Усі новини...
Польща
Туск не підтвердив, що Трамп передавав лідерам ЄС слова Путіна про "перемогу"
ЗМІ: союз двох партій, що входять до уряду Польщі, може розвалитися
Польська міністерка назвала "політичним проривом" завершення ексгумації на Тернопільщині
Останні новини
19:17
"Майже три роки не виходили з дому": з окупації повернули 9 дітей
19:11
В Україні три нові заводи вироблятимуть дефіцитний біометан
18:52
Каллас у Белграді закликала Сербію зробити "стратегічний вибір" між Заходом і Сходом
18:37
Власник центру "Парус" та готелю "Україна" купує Міжнародний виставковий центр
18:32
"Ківі" з Нової Зеландії: як 20-річний іноземець приїхав воювати за Україну, прочитавши новини
18:28
У Молдові підтвердили, що передали до ЄС "вступні" документи без згоди Угорщини
18:26
На Київщині чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 6-річної доньки товариша: його затримали
18:16
ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"
18:07
Росіяни ударами артилерії вбили чоловіка і жінку у Бериславі на Херсонщині
18:02
Путін заявив про намір створити "буферну зону" на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама:
Реклама: