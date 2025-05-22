Опозиційний кандидат у президенти Польщі пообіцяв не пустити Україну в НАТО

Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький офіційно пристав на вимоги лідера антиукраїнської "Конфедерації" Славоміра Менцена, серед яких обіцянка не пускати Україну в НАТО, в обмін на підтримку у другому турі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Підписання декларації з восьми пунктів відбулося під час прямого ефіру з Менценом.

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У понеділок Славомір Менцен запросив Рафала Тшасковського та Кароля Навроцького до розмови на своєму YouTube-каналі. За його словами, таким чином він хоче допомогти виборцям визначитися перед другим туром президентських виборів. Для цього політикам треба підписати декларацію.

Вона складається з восьми пунктів:

Я не підпишу жодного закону, який підвищує існуючі податки, внески, збори або запроваджує новий фіскальний тягар.

Я не підпишу жодного закону, що обмежує операції з готівкою, і буду захищати польський злотий.

Я не підпишу жодного закону, який обмежує свободу вираження поглядів, сумісну з польською Конституцією.

Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України.

Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО.

Я не підпишу жодного закону, який обмежує доступ поляків до зброї.

Я не погоджуся на передачу будь-яких повноважень органів влади Республіки Польща органам Європейського Союзу.

Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, які послаблюють роль Польщі, наприклад, послаблюють її право голосу або забирають право вето.

Навроцький, коментуючи пункт щодо польських солдатів на території України, заявив: "Я відправлю польських бізнесменів, коли Україна буде відновлюватися".

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Він також заявив, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. За його словами, дискусія про це не має сенсу.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що своїми заявами про готовність не підтримати вступ України до НАТО Кароль Навроцький підписується під вимогами Кремля.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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