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Оппозиционный кандидат в президенты Польши пообещал не пустить Украину в НАТО

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 22 мая 2025, 16:38
Оппозиционный кандидат в президенты Польши пообещал не пустить Украину в НАТО
Фото: Getty Images

Поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Детали: Подписание декларации из восьми пунктов произошло во время прямого эфира с Менценом.

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В понедельник Славомир Менцен пригласил Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого к разговору на своем YouTube-канале. По его словам, таким образом он хочет помочь избирателям определиться перед вторым туром президентских выборов. Для этого политикам надо подписать декларацию.

Она состоит из восьми пунктов:

  • Я не подпишу ни одного закона, который повышает существующие налоги, взносы, сборы или вводит новое фискальное бремя.
  • Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего операции с наличными, и буду защищать польский злотый.
  • Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения мнений, совместимую с польской Конституцией.
  • Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины.
  • Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО.
  • Я не подпишу ни одного закона, который ограничивает доступ поляков к оружию.
  • Я не соглашусь на передачу каких-либо полномочий органов власти Республики Польша органам Европейского Союза.
  • Я не подпишу ратификацию никаких новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши, например ослабляют ее право голоса или забирают право вето.

Навроцкий, комментируя пункт относительно польских солдат на территории Украины, заявил: "Я отправлю польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться".

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Он также заявил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что своими заявлениями о готовности не поддержать вступление Украины в НАТО Кароль Навроцкий подписывается под требованиями Кремля.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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ПольшавиборыНАТО
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