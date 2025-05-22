Росіяни ударами артилерії вбили чоловіка і жінку у Бериславі на Херсонщині
Четвер, 22 травня 2025, 18:07
Російська армія завдала артилерійського удару по місту Берислав Херсонської області, в результаті чого загинули дві цивільні людини.
Джерело: повідомлення голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Прокудіна
Дослівно: "Сьогодні (22 травня – ред.) близько 13:40 російські війська вкрили артилерійським вогнем Берислав.
Реклама:
Цей ворожий обстріл обірвав життя 54-річної жінки та 64-річного чоловіка".