Росіяни ударами артилерії вбили чоловіка і жінку у Бериславі на Херсонщині

Російська армія завдала артилерійського удару по місту Берислав Херсонської області, в результаті чого загинули дві цивільні людини.

Джерело: повідомлення голови Херсонської облдержадміністрації Олександра Прокудіна

Дослівно: "Сьогодні (22 травня – ред.) близько 13:40 російські війська вкрили артилерійським вогнем Берислав.

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Цей ворожий обстріл обірвав життя 54-річної жінки та 64-річного чоловіка".